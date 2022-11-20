Фотография Часы настольные 01059 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Часы настольные 01059

4.1
Розничная ценаот 7 200 ₽
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Часы настольные 01059
Часы настольные 01059
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Часы настольные 01059

4.1
7200 ₽
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Часы настольные 01060
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Часы настенные 01067

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалметалл
  • Высота400 мм
  • Ширина210 мм
  • Глубина270 мм
  • Вес1,5 кг

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