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Зеркало Скандика, золото

Артикул: CH-049-612
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Диаметр600 мм
  • Цветзолотой

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