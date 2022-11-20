Характеристики товара
Основные характеристики
- Диаметр600 мм
- Цветзолотой
Овальное зеркало Инвернесс
Зеркало Флора
Круглое зеркало лофт, Лалита
Деревянное зеркало, САРИКА
Зеркало Реформ
Зеркало в деревянной раме, Базант
Круглое зеркало из массива, Ситара
Зеркало в раме из массива ценных пород, Кири
Зеркало в раме из массива ценных пород, Кири АХРО
Зеркало Скандика, черное
Стол Грейс
Стол обеденный Коссут
Стол Кофейный №1
Столик приставной Aroa
Стол Марсель 1200, раздвижной, овальный, венге/ крем
Стол Грегори, коричневый
Комплект мебели Энфилд, коричневый