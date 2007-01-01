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Настоящее фото товара Зеркало Скандика, золото, произведённого компанией ChiedoCover
Зеркало Скандика, золото
33 оценки
3 690
Товар в корзине. Перейти
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Зеркало Скандика, золото

Артикул: CH-049-612
33 оценки
Основные характеристики
  • Диаметр600 мм
  • Цветзолотой
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Консоль Скандика от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр600 мм
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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