Характеристики товара
Описание
Обогреватель подвесного типа разработан и создан для точечного обогрева открытых пространств и помещений, в частности балконов, лоджий, шатров, беседок, веранд, других объектов. Это полезное устройство выручает в самых разных ситуациях.
Конструктивные особенности Подвесной/Настенный
Мощность, кВт 2,1
Основные характеристики
- Высота740 мм
- Диаметр740 мм
- Глубина320 мм
- Материалметалл
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки755 мм
- Высота упаковки755 мм
- Глубина упаковки426 мм
- Объём упаковки0.24 м3
- Вес упаковки5 кг