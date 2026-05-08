Характеристики товара
Описание
Стул БАРНЫЙ ТОЛИКС серебристый матовый, широкое удобное сиденье, металлические ножки
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина430 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья770 мм
- Вес4.6 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьяметалл
- Материал каркасасталь
- Цветсеребряный
- Цвет каркасасеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки1440 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Вес упаковки31 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Габариты упаковки для логистики450
- Изделия стопируютсяДа