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Настоящее фото товара Стул Толикс барный серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Толикс барный серебристый матовый
26 оценок
4 49037
7 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Толикс барный серебристый матовый - фото 1Стул Толикс барный серебристый матовый - фото 2Стул Толикс барный серебристый матовый - фото 3Стул Толикс барный серебристый матовый - фото 4Видеообзор стула Толикс (Tolix) - ChiedoCover - видео 5
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Стул Толикс барный серебристый матовый

Артикул: CH-001-482
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья770 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул БАРНЫЙ ТОЛИКС серебристый матовый, широкое удобное сиденье, металлические ножки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Вес4.6 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьяметалл
  • Материал каркасасталь
  • Цветсеребряный
  • Цвет каркасасеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки1440 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Вес упаковки31 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Габариты упаковки для логистики450
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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