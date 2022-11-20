Фотография Стол Борг от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стол Борг

4.5
Оптовая цена
от 11 590 ₽
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Стол Борг
Стол Борг
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Стол Борг

4.5
11590 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Длина1200/1610 мм
  • Ширина800 мм
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольяметалл

Варианты столешницы

Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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