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Электрический напольный обогреватель Метари, белый - фото 1Электрический напольный обогреватель Метари, белый - фото 2Электрический напольный обогреватель Метари, белый - фото 3Электрический напольный обогреватель Метари, белый - фото 4Электрический напольный обогреватель Метари, белый - фото 5Электрический напольный обогреватель Метари, белый - фото 6

Электрический напольный обогреватель Метари, белый

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Характеристики товара

Описание

Элегантный уличный инфракрасный обогреватель создает идеальное сочетание комфорта и уюта на открытом воздухе, террасе, балконе, при обслуживании официальных мероприятий и в профессиональной деятельности.
Прочный металлический корпус, устойчив к атмосферным воздействиям и долговечен. Запатентованные нагревательные элементы из углеродного волокна производят тепло энергосберегающим способом, благодаря которому расходы на обогрев находятся на низком уровне. С помощью встроенного датчика движения, Вы можете еще более экономно использовать электроэнергию, не отапливая пустое помещение без необходимости. Все эти качества делают уличный инфракрасный электрический обогреватель одним из самых эффективных, экологически безопасных и стильных приборов для обогрева на открытом воздухе и в помещении.

Мощность, кВт 2,5

Ступени мощности, кВт 1/1,5/2,5


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Основные характеристики

  • Высота2240 мм
  • Длина460 мм
  • Диаметр740 мм
  • Материалметалл
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки755 мм
  • Высота упаковки755 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Вес упаковки16.50 кг

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