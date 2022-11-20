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Костровая чаша Эльбуар, черная

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Характеристики товара

Описание

Костровая чаша – функциональное уличное приспособление, позволяющее организовать отдых с открытым огнем без причинения вреда газону и без риска спровоцировать пожар. Конструкция разработана в Бельгии, а изготовлена в Китае. Изделие выполнено качественно и имеет стильный дизайн.

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Диаметр760 мм
  • Глубина230 мм
  • Материалметалл
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки785 мм
  • Высота упаковки285 мм
  • Глубина упаковки785 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки14.80 кг

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