Характеристики товара
Описание
Обогреватель подвесного типа разработан и создан для точечного обогрева открытых пространств и помещений, в частности балконов, лоджий, шатров, беседок, веранд, других объектов. Это полезное устройство выручает в самых разных ситуациях.
Конструктивные особенности Подвесной/Настенный
Мощность, кВт 2,5
Основные характеристики
- Высота585 мм
- Диаметр585 мм
- Глубина350 мм
- Материалметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки770 мм
- Глубина упаковки380 мм
- Объём упаковки0.23 м3
- Вес упаковки5 кг