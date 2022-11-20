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Электрический подвесной обогреватель Анако, steel - фото 1Электрический подвесной обогреватель Анако, steel - фото 2Электрический подвесной обогреватель Анако, steel - фото 3Электрический подвесной обогреватель Анако, steel - фото 4Электрический подвесной обогреватель Анако, steel - фото 5Электрический подвесной обогреватель Анако, steel - фото 6

Электрический подвесной обогреватель Анако, steel

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обогреватель подвесного типа разработан и создан для точечного обогрева открытых пространств и помещений, в частности балконов, лоджий, шатров, беседок, веранд, других объектов. Это полезное устройство выручает в самых разных ситуациях.

Конструктивные особенности Подвесной/Настенный

Мощность, кВт 2,5

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Основные характеристики

  • Высота585 мм
  • Диаметр585 мм
  • Глубина350 мм
  • Материалметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки770 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Вес упаковки5 кг

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