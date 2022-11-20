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Электрический напольный обогреватель Кинни, черный - фото 1Электрический напольный обогреватель Кинни, черный - фото 2

Электрический напольный обогреватель Кинни, черный

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Характеристики товара

Описание

Элегантный уличный инфракрасный обогреватель создает идеальное сочетание комфорта и уюта на открытом воздухе, террасе, балконе, при обслуживании официальных мероприятий и в профессиональной деятельности.
Прочный металлический корпус, устойчив к атмосферным воздействиям и долговечен. Запатентованные нагревательные элементы из углеродного волокна производят тепло энергосберегающим способом, благодаря которому расходы на обогрев находятся на низком уровне. С помощью встроенного датчика движения, Вы можете еще более экономно использовать электроэнергию, не отапливая пустое помещение без необходимости. Все эти качества делают уличный инфракрасный электрический обогреватель одним из самых эффективных, экологически безопасных и стильных приборов для обогрева на открытом воздухе и в помещении.

Мощность, кВт 2,1

Ступени мощности, кВт 0,9/1,2/2,1


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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Длина245 мм
  • Диаметр665 мм
  • Материалметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки890 мм
  • Высота упаковки665 мм
  • Глубина упаковки245 мм
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Вес упаковки19 кг

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