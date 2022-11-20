Люстра подвесная V2562-3P Mae 3*E27*60W

13 оценок

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Характеристики товара

Описание

Подвесная люстра от итальянского бренда Moderli. Плафоны из текстиля мягко рассеивают свет для комфортного освещения. Металлический каркас с витиеватым дизайном украшен декоративными кристаллами. Подвесная люстра имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Благодаря цепи возможно регулировать высоту светильника. Данная модель станет отличным дополнением интерьера для спальни, зала и гостиной.

  • Площадь освещения 14 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 3
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 180 Вт.
  • Напряжение 220V-240V

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 50*25*21

Вес брутто: 3

Объем: 0,026

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Основные характеристики

  • Высота1150 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина550 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветбелый, серебряный

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