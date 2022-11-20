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Электрический напольный обогреватель Торшер, черный - фото 1Электрический напольный обогреватель Торшер, черный - фото 2

Электрический напольный обогреватель Торшер, черный

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Характеристики товара

Описание

Элегантный уличный инфракрасный обогреватель создает идеальное сочетание комфорта и уюта на открытом воздухе, террасе, балконе, при обслуживании официальных мероприятий и в профессиональной деятельности.
Прочный металлический корпус, устойчив к атмосферным воздействиям и долговечен. Запатентованные нагревательные элементы из углеродного волокна производят тепло энергосберегающим способом, благодаря которому расходы на обогрев находятся на низком уровне. С помощью встроенного датчика движения, Вы можете еще более экономно использовать электроэнергию, не отапливая пустое помещение без необходимости. Все эти качества делают уличный инфракрасный электрический обогреватель одним из самых эффективных, экологически безопасных и стильных приборов для обогрева на открытом воздухе и в помещении.

Мощность, кВт 2,1

Ступени мощности, кВт 0,9/1,2/2,1


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Основные характеристики

  • Высота695 мм
  • Длина380 мм
  • Диаметр695 мм
  • Материалметалл
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки695 мм
  • Высота упаковки695 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки13.80 кг

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