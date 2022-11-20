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Электрический напольный обогреватель Куала, белый - фото 1Электрический напольный обогреватель Куала, белый - фото 2Электрический напольный обогреватель Куала, белый - фото 3

Электрический напольный обогреватель Куала, белый

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантный уличный инфракрасный обогреватель создает идеальное сочетание комфорта и уюта на открытом воздухе, террасе, балконе, при обслуживании официальных мероприятий и в профессиональной деятельности.
Прочный металлический корпус, устойчив к атмосферным воздействиям и долговечен. Запатентованные нагревательные элементы из углеродного волокна производят тепло энергосберегающим способом, благодаря которому расходы на обогрев находятся на низком уровне. С помощью встроенного датчика движения, Вы можете еще более экономно использовать электроэнергию, не отапливая пустое помещение без необходимости. Все эти качества делают уличный инфракрасный электрический обогреватель одним из самых эффективных, экологически безопасных и стильных приборов для обогрева на открытом воздухе и в помещении.



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Основные характеристики

  • Высота2100 мм
  • Длина460 мм
  • Диаметр600 мм
  • Материалметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки690 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Глубина упаковки630 мм
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Вес упаковки14 кг

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