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Стул Сент-Джонс, черный

15 оценок
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Стул Сент-Джонс, серый

Характеристики товара

Описание

Количество в упаковке: 6

Вес 24,55 кг
Объем 0,178 м3

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Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

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