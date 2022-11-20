Характеристики товара
Описание
Хотите, чтобы ваша квартира выглядела, словно фото с обложки журнала? Тогда почему бы не начать… с кресла?
Кресло Alex сочетает в себе модные дизайнерские решения и функциональность: эргономичная форма спинки, приятная на ощупь велюровая обивка самых актуальных оттенков и прочный, но легкий и лаконичный металлический каркас создают эффект парящего в воздухе облака. Все это делает кресло Alex по-настоящему достойным внимания претендентом на место в вашем доме!
Основные характеристики
- Высота480 мм
- Ширина680 мм
- Глубина795 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветсерый, черный