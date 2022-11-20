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Стул Signal august velvet, зеленый - фото 1

Стул Signal august velvet, зеленый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота980 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес10.5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьябархат
  • Цветзеленый

Популярные варианты обивки

Стул Signal august velvet, зеленый - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Signal august velvet, зеленый - обивка в цвете 0909
Стул Signal august velvet, зеленый - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Signal august velvet, зеленый - обивка в цвете LilacLilac
Стул Signal august velvet, зеленый - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Signal august velvet, зеленый - обивка в цвете CreamCream
Стул Signal august velvet, зеленый - обивка в цвете 666666
Стул Signal august velvet, зеленый - обивка в цвете 0404
Стул Signal august velvet, зеленый - обивка в цвете ecruecru
Стул Signal august velvet, зеленый - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Signal august velvet, зеленый - обивка в цвете 1414
Стул Signal august velvet, зеленый - обивка в цвете 88
Стул Signal august velvet, зеленый - обивка в цвете 4141
Стул Signal august velvet, зеленый - обивка в цвете 2626
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