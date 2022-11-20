Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота980 мм
- Ширина560 мм
- Глубина450 мм
- Вес10.5 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьябархат
- Цветзеленый
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Патрик 20мм Лайт
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Кромвель, желтый
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