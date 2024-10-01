Характеристики товара
Описание
Незаурядный дизайн стула просто идеален для создания легкого интерьера. Минимализм и эргономика соединились в коллекции Frank. Сочетание плавных линий и острых углов в силуэте, комбинация фактурной ткани и экокожи создают неповторимый образ модели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина475 мм
- Глубина610 мм
- Высота845 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветсиреневый, черный
- Цвет ножекЧерный матовый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт