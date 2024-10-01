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Стул с подлокотниками Frank, серая рогожка комби - фото 1Стул с подлокотниками Frank, серая рогожка комби - фото 2Стул с подлокотниками Frank, серая рогожка комби - фото 3Стул с подлокотниками Frank, серая рогожка комби - фото 4Стул с подлокотниками Frank, серая рогожка комби - фото 5

Стул с подлокотниками Frank, серая рогожка комби

Артикул: CH-063-469
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Незаурядный дизайн стула просто идеален для создания легкого интерьера. Минимализм и эргономика соединились в коллекции Frank. Сочетание плавных линий и острых углов в силуэте, комбинация фактурной ткани и экокожи создают неповторимый образ модели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина475 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота845 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиреневый, черный
  • Цвет ножекЧерный матовый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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