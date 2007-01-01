Характеристики товара
Описание
Кресло Лилия - компактное полукресло для заведений с ограниченным пространством.
Подходит для: кофейни, небольшие кафе, фудкорты.
Преимущества:
- компактность
- удобство для гостей
- подходит для плотной посадки
Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина590 мм
- Высота840 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес9,1 кг
- Материал каркасадерево
- Цветкрасный, серый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет