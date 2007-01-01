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Настоящее фото товара Полукресло Лилия, темно-серый - красный, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Лилия, темно-серый - красный
55 оценок
11 39027
15 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Полукресло Лилия, темно-серый - красный - фото 1Полукресло Лилия, темно-серый - красный - фото 2Полукресло Лилия, темно-серый - красный - фото 3Полукресло Лилия, темно-серый - красный - фото 4Полукресло Лилия, темно-серый - красный - фото 5Полукресло Лилия, темно-серый - красный - фото 6Полукресло Лилия, темно-серый - красный - фото 7Полукресло Лилия, темно-серый - красный - фото 8Полукресло Лилия, темно-серый - красный - фото 9Полукресло Лилия, темно-серый - красный - фото 10Полукресло Лилия, темно-серый - красный - фото 11Полукресло Лилия, темно-серый - красный - фото 12Полукресло Лилия, темно-серый - красный - фото 13Полукресло Лилия, темно-серый - красный - фото 14Полукресло Лилия, темно-серый - красный - фото 15Полукресло Лилия, темно-серый - красный - фото 16Полукресло Лилия, темно-серый - красный - фото 17Видеообзор полукресла Лилия с откручивающимися ножками - ChiedoCover - видео 18
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Полукресло Лилия, темно-серый - красный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Полукресло Лилия, темно-серый - красный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Полукресло Лилия, темно-серый - красный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Полукресло Лилия, темно-серый - красный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Полукресло Лилия, темно-серый - красный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Полукресло Лилия, темно-серый - красный производства ChiedoCover
+83Реальное изображение товара 7 Полукресло Лилия, темно-серый - красный производства ChiedoCover
Распродажа

Полукресло Лилия, темно-серый - красный

Артикул: CH-011-604
55 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Лилия - компактное полукресло для заведений с ограниченным пространством.

Подходит для: кофейни, небольшие кафе, фудкорты.

Преимущества:

- компактность
- удобство для гостей
- подходит для плотной посадки

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес9,1 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветкрасный, серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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