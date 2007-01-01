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Настоящее фото товара Стул Oliver экокожа капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Oliver экокожа капучино
26 оценок
4 590
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Стул Oliver экокожа капучино

Артикул: CH-026-013
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота930 мм
  • Глубина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул для кухни Oliver экокожа капучино ножки металл черные

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота930 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес5.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветкоричневый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки525 мм
  • Вес упаковки14.9 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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