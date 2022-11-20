Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина620 мм
- Высота790 мм
- Материал сиденьядерево, ткань
Кресло Альба, белый
Кресло Альба, синий, с узором
Кресло Альба, красный, с узором
Кресло Альба, синий, с узором №2
Кресло Альба, кожа
Кресло Альба, изумруд
Кресло Бриджит
Кресло Сити
Кресло Честерфилд Style
Кресло Честерфилд Комб
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден