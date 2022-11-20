Товар в корзине. Перейти
Кресло Suit - фото 1Кресло Suit - фото 2Кресло Suit - фото 3Кресло Suit - фото 4

Кресло Suit

Артикул: CH-050-391
12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Peacock
Кресло Peacock
Следующий Кресло Pastil
Кресло Peacock

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота790 мм
  • Материал сиденьядерево, ткань

Похожие товары

Кресло Альба, белыйНастоящее фото товара Кресло Альба, белый, произведённого компанией ChiedoCover
29 600
Оптовая цена
6

Кресло Альба, белый

Настоящее фото товара Кресло Альба, синий, с узором, произведённого компанией ChiedoCover
25 100
Оптовая цена
11

Кресло Альба, синий, с узором

Настоящее фото товара Кресло Альба, красный, с узором, произведённого компанией ChiedoCover
26 500
Оптовая цена
15

Кресло Альба, красный, с узором

Настоящее фото товара Кресло Альба, синий, с узором №2, произведённого компанией ChiedoCover
23 700
Оптовая цена
13

Кресло Альба, синий, с узором №2

Настоящее фото товара Кресло Альба, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
26 990
Оптовая цена
16

Кресло Альба, кожа

Настоящее фото товара Кресло Альба, изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
26 500
Оптовая цена
17Хит

Кресло Альба, изумруд

Кресло БриджитНастоящее фото товара Кресло Бриджит, произведённого компанией ChiedoCover
21 590
Оптовая цена
14

Кресло Бриджит

Настоящее фото товара Кресло Сити, произведённого компанией ChiedoCover
30 990
Оптовая цена
16

Кресло Сити

Настоящее фото товара Кресло Честерфилд Style, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена
11

Кресло Честерфилд Style

Настоящее фото товара Кресло Честерфилд Комб, произведённого компанией ChiedoCover
31 990
Оптовая цена
5

Кресло Честерфилд Комб

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол для стола 01, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
29

Чехол для стола 01

Настоящее фото товара Чехол для стола 13, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
16

Чехол для стола 13

Настоящее фото товара Чехол для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
19

Чехол для стола 20

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
14

Чехол для стола 05, бежевый

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
20

Чехол для стола 05, фиолетовый

Чехол для стола 01, 1500х800, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
24

Чехол для стола 01, 1500х800, белый

Чехол для стола 01, 1500х800, бежевыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
39

Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
11

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
7

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
12

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
17

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 20 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
13

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден