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Настоящее фото товара Кресло Suit, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Suit
33 оценки
49 090
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Кресло Suit

Артикул: CH-050-391
33 оценки
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота790 мм
  • Материал сиденьядерево, ткань
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Откройте для себя идеальное сочетание стиля и комфорта с креслом Suit – вашим новым предметом роскоши в интерьере. Это кресло идеально подойдет как для домашнего офиса, так и для уютной гостиной. Каждая деталь кресла Suit продумана до мелочей. Ширина в 63 см обеспечивает достаточно места для комфортного размещения, не занимая при этом много пространства в вашей комнате. Высота в 79 см и глубина в 62 см создают оптимальные пропорции для поддержки вашего тела в правильном положении. Использование натурального дерева в качестве основного материала не только придает креслу Suit изысканность и прочность, но и гарантирует его долговечность. Мягкая обивка, выполненная из качественной ткани, добавляет ощущение роскоши и истинного комфорта. Благодаря возможности выбора цвета под заказ, кресло Suit станет уникальным элементом, который гармонично впишется в любой интерьер. Создайте свой собственный дизайн, который будет радовать вас и ваших гостей. Выбирая кресло Suit, вы выбираете не просто мебель, а произведение искусства, способное преобразить любое пространство. Удобство, стиль и индивидуальность – вот что вы получаете с этим эксклюзивным креслом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота790 мм
  • Материал сиденьядерево, ткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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