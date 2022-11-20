Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Глубина640 мм
- Вес10,7 кг
- Цветкоричневый, серый
Кресло Барджори, черный
Кресло Элмер, синий
Кресло Оттон, зеленый
Кресло Lecco, бежевое
Кресло Ribera, голубой
Кресло Ribera, розовой
Кресло Ribera, желтый
Кресло Tippi, зеленое
Кресло Tippi, серо-коричневый
Кресло Линкольн
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Bridell Kilim