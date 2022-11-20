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Кресло Камила, серый

Артикул: CH-049-700
11 оценок
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Стул Копенгаген желтая ткань ножки под матовое золото
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Стул Копенгаген желтая ткань ножки под матовое золото

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Глубина640 мм
  • Вес10,7 кг
  • Цветкоричневый, серый

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