Кресло ALEX, бирюзовый

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Характеристики товара

Описание

Хотите, чтобы ваша квартира выглядела, словно фото с обложки журнала? Тогда почему бы не начать… с кресла?

Кресло Alex сочетает в себе модные дизайнерские решения и функциональность: эргономичная форма спинки, приятная на ощупь велюровая обивка самых актуальных оттенков и прочный, но легкий и лаконичный металлический каркас создают эффект парящего в воздухе облака. Все это делает кресло Alex по-настоящему достойным внимания претендентом на место в вашем доме!

Материал: металл, фанера, пенополиуретан, велюр
Цвет: бирюзовый с чёрными ножками
Размеры, см:
Ш68 х Г80 х В78,5см
Высота сиденья: 44см
Вес:11кг
Максимальная нагрузка: 100кг
В комплекте идёт инструкция и комплект аксессуаров для сборки.

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Основные характеристики

  • Высота480 мм
  • Ширина680 мм
  • Глубина795 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветголубой, черный

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