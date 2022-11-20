Стул пластиковый Maya, белый

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Характеристики товара

Описание

Особенности:
изготовлен из высококачественного пластика;
не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
возможность штабелирования до 22 шт. в стопке

Размер упаковкимм460х920х2260 мм
Объем упаковки0.956 куб.м
Вес упаковки76 кг
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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес3.25 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке22 шт
  • Объём упаковки0.96 м3

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