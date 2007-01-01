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Настоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лидер 23 прямоугольный
491 оценка
3 990
Товар в корзине. Перейти
Стол Лидер 23 прямоугольный - фото 1Стол Лидер 23 прямоугольный - фото 2Стол Лидер 23 прямоугольный - фото 3Стол Лидер 23 прямоугольный - фото 4Стол Лидер 23 прямоугольный - фото 5
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 23 прямоугольный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 23 прямоугольный производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стол Лидер 23 прямоугольный

Артикул: CH-000-512
491 оценкаХит продаж
Основные характеристики
  • Длина900 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 32, 26 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 32, 26 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкругленные углы
  • Цветкоричневый, белый, черный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 22.0 3590
1200 600 750 16 26.0 3690
1200 800 750 16 36.4 3890
1500 900 750 16 41.5 4190
1800 800 750 16 54.0 4390
1800 900 750 16 58.9 4490
Варианты каркасаВарианты столешницыХарактеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

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Варианты каркаса - Покрытие

Стол Лидер 23 прямоугольный - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 23 прямоугольный - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 23 прямоугольный - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 23 прямоугольный - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 23 прямоугольный - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 23 прямоугольный - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 23 прямоугольный - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 23 прямоугольный - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 23 прямоугольный - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 23 прямоугольный - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 23 прямоугольный - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 23 прямоугольный - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 23 прямоугольный - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 23 прямоугольный - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы - HPL

Стол Лидер 23 прямоугольный - столешница в цвете Белый Белый
Стол Лидер 23 прямоугольный - столешница в цвете Статуарио ВенатоСтатуарио Венато
Стол Лидер 23 прямоугольный - столешница в цвете Ароза светлаяАроза светлая
Стол Лидер 23 прямоугольный - столешница в цвете КунгурКунгур
Стол Лидер 23 прямоугольный - столешница в цвете Ясень Прибрежный натуральныйЯсень Прибрежный натуральный
Стол Лидер 23 прямоугольный - столешница в цвете Блэквуд сатиновыйБлэквуд сатиновый
Стол Лидер 23 прямоугольный - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Стол Лидер 23 прямоугольный - столешница в цвете Морское дерево карбонМорское дерево карбон

Варианты столешницы - ЛДСП

Стол Лидер 23 прямоугольный - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 23 прямоугольный - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 23 прямоугольный - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 23 прямоугольный - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 23 прямоугольный - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 23 прямоугольный - столешница в цвете Дуб сонома светлыйДуб сонома светлый
Стол Лидер 23 прямоугольный - столешница в цвете Ясень шимо темныйЯсень шимо темный
Стол Лидер 23 прямоугольный - столешница в цвете Дуб ВотанДуб Вотан
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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