Кресло пластиковое Air XL, красный

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Кресло пластиковое Air XL, бежевый

Характеристики товара

Описание

Легкое, как сам воздух, но при этом прочное кресло Air XL изготавливается из полипропилена, упрочненного стекловолокном, полученным с использованием новейшего поколения технологий формования пластмасс под давлением.
Пластиковые кресла серии Air с перфорированными сиденьем и спинкой станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые кресла Air можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- армировано стекловолокном;
- штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 580х760х940 мм.
Объем упаковки: 0.414 м³

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес3.8 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.41 м3

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