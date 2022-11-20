1 коробка / 1 шт.
Габариты: 59*28*58,5 см
Вес брутто: 10,85 кг
Объем: 0,097
Стол Лидер 4
Стол Лидер 5
Чехол 01 белый
Чехол на стул журавинка
Стол Лидер 11
Чехол 07
Чехол 04
Чехол 14
Чехол 17, габардин, голубой
Чехол 23
Чехол 30
Чехол 32, журавинка
Чехол 28
Чехол 57, журавинка
Чехол 20
Чехол для стола 04
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Кьявари Белый, деревянный
Чехол 70 Premium
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стол складной Хавьер 150
Стул Хит 25мм - коричневый, крон зеленый
Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
Чехол 82 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 86 Premium комбинированный
Чехол 90 Premium с карманом для подушки
Чехол 41, журавинка
Чехол для стола 15
Чехол для стола 20
Чехол для стола 18
Чехол 103
Чехол 106
Чехол 107
Чехол 109
Стул Денвер 20мм - Лайт, бронза, арш темно-коричневый
Стул Стандарт с пюпитром
Стул Изо с пюпитром, красный
Стул Бостон 20мм
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото
Стул Eames Темно-серый
Стул Eames Коричневый
Стул Браун 20мм
Стол Лофт-6
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Желтый, пластиковый
Стул Космос, серый ПУ
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул Турин, коричневая экокожа, черные ножки
Чехол 52 на стул Кьявари, розовый
Чехол Е08 на стул Eames
Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый
Стул Принц Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса Дымчатый, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Либерти черный
Стул барный Купер бежевый
Кресло Томас
Кресло Чарли
Кресло Биг
Кресло Бета
Кресло Изо G
Стул Изо СТ
Стул Борно зеленый
Стул Eames DSW DEEP, черные ножки
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стол складной Хавьер 180
Секция стульев Хит - золото, ромб зеленый
Чехол 02, спандекс бирюзовый
Кресло TopChairs City серый
Стул Gets
Чехол S-41, журавинка
Стул Хит 25мм - серебро, микрофибра синяя
Стул Изо Т плюс
Стул Кеми коричневый
Чехол 37 из плотного спандекса
Чехол 02 из плотного спандекса
Чехол 15 из плотного спандекса
Чехол 36 из плотного спандекса
Диван офисный Тирон 160
Стол обеденный Колими
Тахта Жасмин
Стул Валенсия, экокожа темно-зеленая, золотые ножки
Стул барный Модерн NEW, белый
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, с закругленными подлокотниками, серебро, корона синяя
Кресло пластиковое с подушками Aria, тортора, лайм
Стол обеденный Детройт белый малый
Кресло Grad
Стул Джулиан, темно-серый с подлокотниками
Стол обеденный Мулен белый
Стол обеденный Глазго малый
Стол Accent трюфель/серебро
Стул пластиковый Blitz, черный
Стол для улицы Ривьера 2
Стул Маркус М, деревянный
Кресло пластиковое Coccolona, красный
Стул Malta, велюр Grey
Стул Flip Серый
Стул Cassiopea, светло-коричневый велюр, черные ножки
Стол обеденный Стокгольм раскладной 160-220*90 белый
Стул Форли голубой
Стул Форли лимонный
Стул пластиковый Dalia, тортора
Стул пластиковый DayDream, красный
Стол Империал металлический
Стол KON 80 белый
Стул полубарный Danny черный с черной подушкой
Стул полубарный Венера диамант серый велюр
Стол Николло
Стул Маффин
Вешалка общественная М11, на колесах
Вешалка общественная Пико 21
Вешалка настенная В 7Н
Стул Самира
Стул Толо
Стул пластиковый Gaius на полозьях с пюпитром, с сеткой
Стул пластиковый Mindy на колесной основе
Стул пластиковый Ari на полозьях
Стул Тейлор экокожа белый
Стул Персона - 3Н с пюпитром
Стул складной Brabix черный, экокожа
Стул складной с твердой спинкой, металл/ черный
Стол Норд
Диван 32
Стул Марино Лофт хром
Кресло Маиро
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка беж
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка беж
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ темно-серый
Столешница Oxalit солино темный
Стул Цезарь Б Антик, бежевый кожзам
Кресло CH-330M без подлокотников, молочный
Кресло CH-330M без подлокотников, песочный
Стул Ники бирюзовый
Мягкий стул Моди
Стул деревянный А-9607
Кресло руководителя TopChairs Tower коричневое
Кресло офисное TopChairs Simple красное
Кресло KLC EDU
Диван Mendini трехместный
Кресло Swan Chair красный кашемир
Стул Дартмут ноче рубино
Стул Деланко ноче рубино
Диван Тенесси III, прямой
Стул Кавагоэ серый, черный
Стол Лидер 14
Стол Лидер 15
Стеклянный стол Семвэлл белый / дуб монтана
Стул Вольтер, венге, долматинец
Стул Харизма NEW, пластиковый, черный
Кресло руководителя Лестер микровелюр светло-серый
Кресло руководителя Лансет микровелюр темно-серый
Кресло офисное Кайзер шенилл зеленый
Диван Флорина
Стул Лион Страйпс велюр розовый
Стул Барбара велюр серо-голубой
Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное
Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное
Журнальный стол 40*40 Кросс серебро
Стол Rio Glazed Glass вулкано
Стул ROCOCO голубой
Стул КАБРИОЛЬ 16
Стул Field пластик белый
Стул Moris пластик оранжевый
Стул Neo пластик белый
Стул Beetle пластик черный
Стул Crocus с подушкой серо-зеленый
Стул Crocus с подушкой темно-бирюзовый
Стул Бон экокожа серый
Стул Кромвель травяной
Кресло для офиса МГ-22 PL хром
Стол DESK