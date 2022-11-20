Кресло Бюрократ, спинка сетка синий/ сиденье черный

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Кресло Бюрократ, спинка сетка синий/ сиденье черный

4.5
4 790 ₽
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Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром
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Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 59*28*58,5 см

Вес брутто: 10,85 кг

Объем: 0,097

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина605 мм
  • Вес9.35 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветсиний, черный

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Стул полубарный Венера диамант серый велюр

В наличии 55 шт.
Стол НиколлоНастоящее фото товара Стол Николло, произведённого компанией ChiedoCover
от314 990
Оптовая цена
13

Стол Николло

Стул МаффинНастоящее фото товара Стул Маффин, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
15

Стул Маффин

Настоящее фото товара Вешалка общественная М11, на колесах, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
10

Вешалка общественная М11, на колесах

Настоящее фото товара Вешалка общественная Пико 21, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена
7

Вешалка общественная Пико 21

Настоящее фото товара Вешалка настенная В 7Н, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
11

Вешалка настенная В 7Н

Настоящее фото товара Стул Самира, произведённого компанией ChiedoCover
от25 590
Оптовая цена
6

Стул Самира

Стул ТолоНастоящее фото товара Стул Толо, произведённого компанией ChiedoCover
от32 690
Оптовая цена
15

Стул Толо

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius на полозьях с пюпитром, с сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Gaius на полозьях с пюпитром, с сеткой

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mindy на колесной основе, произведённого компанией ChiedoCover
от31 390
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Mindy на колесной основе

Настоящее фото товара Стул пластиковый Ari на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Ari на полозьях

Стул Тейлор экокожа белыйНастоящее фото товара Стул Тейлор экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
13

Стул Тейлор экокожа белый

Стул Персона - 3Н с пюпитромНастоящее фото товара Стул Персона - 3Н с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
8

Стул Персона - 3Н с пюпитром

Настоящее фото товара Стул складной Brabix черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
15

Стул складной Brabix черный, экокожа

Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, металл/ черный , произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
12

Стул складной с твердой спинкой, металл/ черный

Стол НордНастоящее фото товара Стол Норд, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена
14

Стол Норд

Настоящее фото товара Диван 32, произведённого компанией ChiedoCover
от45 000
Оптовая цена
13

Диван 32

Стул Марино Лофт хромНастоящее фото товара Стул Марино Лофт хром, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
5

Стул Марино Лофт хром

Настоящее фото товара Кресло Маиро, произведённого компанией ChiedoCover
от45 090
Оптовая цена
9

Кресло Маиро

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка беж, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка беж

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка беж, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка беж

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
10

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ темно-серый

Настоящее фото товара Столешница Oxalit солино темный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
5

Столешница Oxalit солино темный

Стул Цезарь Б Антик, бежевый кожзамНастоящее фото товара Стул Цезарь Б Антик, бежевый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от18 450
6

Стул Цезарь Б Антик, бежевый кожзам

Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
6

Кресло CH-330M без подлокотников, молочный

Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, песочный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
5

Кресло CH-330M без подлокотников, песочный

В наличии 23 шт.
Стул Ники бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Ники бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99030
23 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Ники бирюзовый

В наличии 15 шт.
Мягкий стул МодиНастоящее фото товара Мягкий стул Моди, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
13

Мягкий стул Моди

Стул деревянный А-9607Настоящее фото товара Стул деревянный А-9607, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена
12

Стул деревянный А-9607

Кресло руководителя TopChairs Tower коричневоеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Tower коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99030
23 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло руководителя TopChairs Tower коричневое

В наличии 56 шт.
Кресло офисное TopChairs Simple красноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple красное, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99042
11 990 ₽Оптовая цена
9

Кресло офисное TopChairs Simple красное

В наличии 100 шт.
Кресло KLC EDUНастоящее фото товара Кресло KLC EDU, произведённого компанией ChiedoCover
36 990
Оптовая цена
15

Кресло KLC EDU

Настоящее фото товара Диван Mendini трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от58 690
Оптовая цена
11

Диван Mendini трехместный

Настоящее фото товара Кресло Swan Chair красный кашемир, произведённого компанией ChiedoCover
от41 890
Оптовая цена
10

Кресло Swan Chair красный кашемир

Настоящее фото товара Стул Дартмут ноче рубино, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена
10

Стул Дартмут ноче рубино

Настоящее фото товара Стул Деланко ноче рубино, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
13

Стул Деланко ноче рубино

Настоящее фото товара Диван Тенесси III, прямой, произведённого компанией ChiedoCover
от288 490
Оптовая цена
12

Диван Тенесси III, прямой

Настоящее фото товара Стул Кавагоэ серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
8

Стул Кавагоэ серый, черный

Стол Лидер 14Настоящее фото товара Стол Лидер 14, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
20

Стол Лидер 14

Стол Лидер 15Настоящее фото товара Стол Лидер 15, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
15

Стол Лидер 15

Настоящее фото товара Стеклянный стол Семвэлл белый / дуб монтана, произведённого компанией ChiedoCover
от26 290
Оптовая цена
5

Стеклянный стол Семвэлл белый / дуб монтана

Стул Вольтер, венге, долматинецНастоящее фото товара Стул Вольтер, венге, долматинец, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
10

Стул Вольтер, венге, долматинец

Стул Харизма NEW, пластиковый, черныйНастоящее фото товара Стул Харизма NEW, пластиковый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
11

Стул Харизма NEW, пластиковый, черный

Кресло руководителя Лестер микровелюр светло-серыйНастоящее фото товара Кресло руководителя Лестер микровелюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 9905
41 990 ₽Оптовая цена
10

Кресло руководителя Лестер микровелюр светло-серый

В наличии 5 шт.
Кресло руководителя Лансет микровелюр темно-серыйНастоящее фото товара Кресло руководителя Лансет микровелюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от37 9906
39 990 ₽Оптовая цена
9

Кресло руководителя Лансет микровелюр темно-серый

В наличии 4 шт.
Кресло офисное Кайзер шенилл зеленыйНастоящее фото товара Кресло офисное Кайзер шенилл зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 9907
14 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло офисное Кайзер шенилл зеленый

Диван ФлоринаНастоящее фото товара Диван Флорина, произведённого компанией ChiedoCover
26 990
Оптовая цена
12

Диван Флорина

Стул Лион Страйпс велюр розовыйНастоящее фото товара Стул Лион Страйпс велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Лион Страйпс велюр розовый

В наличии 100 шт.
Стул Барбара велюр серо-голубойНастоящее фото товара Стул Барбара велюр серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Барбара велюр серо-голубой

Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черноеНастоящее фото товара Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от32 99044
57 990 ₽Оптовая цена
12

Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное

В наличии 32 шт.
Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черноеНастоящее фото товара Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от34 99040
57 990 ₽Оптовая цена
12

Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное

В наличии 47 шт.
Журнальный стол 40*40 Кросс сереброНастоящее фото товара Журнальный стол 40*40 Кросс серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от17 49042
29 990 ₽Оптовая цена
6

Журнальный стол 40*40 Кросс серебро

В наличии 54 шт.
Настоящее фото товара Стол Rio Glazed Glass вулкано, произведённого компанией ChiedoCover
от55 850
Оптовая цена
14

Стол Rio Glazed Glass вулкано

Стул ROCOCO голубойНастоящее фото товара Стул ROCOCO голубой, произведённого компанией ChiedoCover
5 650
Оптовая цена
9

Стул ROCOCO голубой

В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стул КАБРИОЛЬ 16, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена
9

Стул КАБРИОЛЬ 16

Стул Field пластик белыйНастоящее фото товара Стул Field пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 49028
8 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Field пластик белый

В наличии 13 шт.
Стул Moris пластик оранжевыйНастоящее фото товара Стул Moris пластик оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Moris пластик оранжевый

В наличии 100 шт.
Стул Neo пластик белыйНастоящее фото товара Стул Neo пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 79027
11 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Neo пластик белый

В наличии 93 шт.
Стул Beetle пластик черныйНастоящее фото товара Стул Beetle пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Beetle пластик черный

В наличии 5 шт.
Стул Crocus с подушкой серо-зеленыйНастоящее фото товара Стул Crocus с подушкой серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49024
14 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Crocus с подушкой серо-зеленый

Стул Crocus с подушкой темно-бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Crocus с подушкой темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49024
14 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Crocus с подушкой темно-бирюзовый

В наличии 14 шт.
Стул Бон экокожа серыйНастоящее фото товара Стул Бон экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 19032
8 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Бон экокожа серый

В наличии 27 шт.
Стул Кромвель травянойНастоящее фото товара Стул Кромвель травяной, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Кромвель травяной

В наличии 3 шт.
Кресло для офиса МГ-22 PL хромНастоящее фото товара Кресло для офиса МГ-22 PL хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена
14

Кресло для офиса МГ-22 PL хром

Стол DESKНастоящее фото товара Стол DESK, произведённого компанией ChiedoCover
от96 900
11

Стол DESK

Стол Лофт 22