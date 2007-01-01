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Настоящее фото товара Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром
26 оценок
9 190
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Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром - фото 1Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром - фото 2Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром - фото 3Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром - фото 4

Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром

Артикул: CH-020-055
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина605 мм
  • Высота900/995 мм
  • Высота до сиденья455/550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло офисное Бюрократ CH-695N/SL/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 крестовина металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина605 мм
  • Высота900/995 мм
  • Высота до сиденья455/550 мм
  • Вес9.65 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки585 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Вес упаковки9.65 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Габариты упаковки для логистики59*28*58,6
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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