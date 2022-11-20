1 коробка / 1 шт.
Габариты: 59*28*58,5 см
Вес брутто: 10,85 кг
Объем: 0,097
Стол Лидер 2
Стул Патрик 20мм
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Чехол 11, журавинка
Чехол для стола 05
Стол Лидер 9
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Чехол 14
Чехол 17, габардин, голубой
Чехол 30
Чехол 32, журавинка
Чехол 28
Чехол 57, журавинка
Чехол 59
Чехол для стола 04
Стул Молот 20мм
Стул Молот 20мм - черный, кожзам черный
Стул Хит 25мм - кожзам
Стул Борно
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Чехол 72 Premium
Чехол 73 Premium
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм Лайт - серебро, рогожка серая
Стул Патрик 20мм - золото, рогожка салатовая
Стол Бристоль 120
Стул Боди 25мм - коричневый, коричневый
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
Чехол 86 Premium комбинированный
Чехол 91 Premium двусторонний
Чехол для стола 15
Чехол 03
Чехол 05
Чехол 102
Чехол 104
Чехол 105
Чехол 106
Стол Болонья 110
Чехол 08, бархат
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул алюминиевый 1201
Стул Изо с пюпитром, красный
Стул Бостон 20мм
Стол Лидер 1, орех, каркас - серебро
Стол Лидер 1, кромка ПВХ
Стол Лидер 1 с регулировкой ножек по высоте
Стол Лидер 9, белый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Паризьен Фиолетовый, пластиковый
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Блиц Красный, пластиковый
Стул Космос, серый ПУ
Чехол 01 на стул Кьявари, желтый
Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый
Чехол 01 на стул Кьявари, синий
Чехол 52 на стул Кьявари, красный
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принц Дымчатый, пластиковый
Стул барный Бентли, белый
Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас
Кресло Эмир
Кресло Юпитер
Кресло Биг+
Кресло Бюджет
Кресло Спред
Кресло Бета
Кресло Изо GTS
Стул Изо СТ
Стул Лоренс вельвет антрацитовый
Секция многоместная ИЗО-2
Барный стул Дакота винтажный мокко
Стул прозрачный барный Фокс 75 янтарный
Стул Eames DSW DEEP, темные ножки
Стул Biarritz, коричневый
Стол складной Натали зеленый
Стол складной Виктория 120
Стол складной Виктория 120 белый, чемодан
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Чехол 02, спандекс бирюзовый
Стул Bridell Kilim
Чехол S-74
Чехол S-24, журавинка
Чехол S-41, журавинка
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Чехол 37 из плотного спандекса
Чехол 04 из плотного спандекса
Чехол 35 из неплотного бифлекса
Диван офисный Тирон 160
Стол Лидер 9, D80см, орех, черный
Стол обеденный Коттер
Стол обеденный Кросно
Диван California 2 Set
Модуль VEIL 1-местный угловой
Кресло Лиссабон
Стол обеденный раскладной BOSCO белый/ коричневый
Стол обеденный BOSCO круглый белый/ натуральный
Стол обеденный Даллас белый/ стеклянный
Стол обеденный Атланта
Стул Сахара 25мм с откидным столиком
Стул пластиковый Blitz, белый
Стул пластиковый Blitz, прозрачный зеленый
Стул-кресло Самба М, белый
Стул пластиковый Bora Bistrot, кофе
Слэб Кама
Стол квадратный, Менкерия, шоколад
Стол для улицы Ривьера 4
Кресло пластиковое Cokka, антрацит
Стул Pescara велюр Light Grey
Стул Malta, голубой велюр
Стул Marbella темно-серый
Стул Field темно-серый
Стул Cassiopea, коричневый велюр, черные ножки
Стул Форли зеленый
Стул пластиковый плетеный Daytona, белый
Стол Оскар металлический
Стул ABNER экокожа черная
Стул Texas экокожа, серый
Стул полубарный Danny черный с черной подушкой
Стул София экокожа
Вешалка общественная М13
Стул Самира
Барный стул Толо
Стул пластиковый Nuke
Стул пластиковый Gaius на полозьях с пюпитром, с сеткой
Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с подлокотниками
Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с пюпитром
Стул Хит 20мм - шампань, арш бежевый
Стул пластиковый Mork
Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях
Стул Вольт рогожка, серо-голубой
Стул Персона - 3Н с пюпитром
Стул складной Brabix черный, экокожа
Стул складной с твердой спинкой, металл/ черный
Стул складной с твердой спинкой, хром/ бежевый
Стул складной с твердой спинкой, хром/ коричневый
Диван Бонд трехместный
Стул Марино хром
Стул Марино Люкс хром
Стул Марино Лофт хром
Стул Марино Люкс эмаль
Стул Эмполи Лофт
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ персиковый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка синяя
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ светло-коричневый
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/синий
Стул Маллин, ножки бук, велюр светло-синий
Стол Консул
Кресло CH-330M без подлокотников, бежевая экокожа
Стул Флекс велюр светло-голубой
Стул складной с пюпитром Джон черный
Кресло офисное TopChairs Simple красное
Диван Barbs двухместный
Стол Лидер 15
Барный стул Paskal, коричневая экокожа
Стул Odda черный / золотой
Стул Madina темный орех/ кремовый
Стеклянный стол Серсея белый / дуб монтана
Стол Жи-Ши
Стол Лидер 6, 700x700
Диван прямой Мадрид
Кресло руководителя Лансет микровелюр темно-серый
Стул офисный Сиана велюр зеленый
Стул Самба М бежевый, серебро
Стул Диана велюр черный
Стул барный Валенсия велюр серый ножки цвет дерево
Стул барный Смит белый
Стул Маллин, пыльно-розовый/ жженая сиена
Стол Ванкувер
Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное
Журнальный стол 120*60 Кросс серебро
Консоль Таун 115*30 серебро
Кресло Брамптон, серый/клетка
Стул барный Портленд
Стол Лидер 18
Стол Гранд
Столовая группа, стол Бостон, стулья Такер, белые
Стул Lady пластик белый
Стул Moris пластик белый
Стул Moris пластик желтый
Стул Moris пластик оранжевый