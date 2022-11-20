Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром

14 оценок

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Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром

4.8
6 690 ₽
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Стеллаж 107 Лофт
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Стеллаж 107 Лофт

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 59*28*58,5 см

Вес брутто: 10,85 кг

Объем: 0,097

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина605 мм
  • Вес9.65 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветчерный

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Стол Оскар металлический

Стул ABNER экокожа чернаяНастоящее фото товара Стул ABNER экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от6 4908
6 990 ₽Оптовая цена
14

Стул ABNER экокожа черная

В наличии 100 шт.
Стул Texas экокожа, серыйНастоящее фото товара Стул Texas экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Texas экокожа, серый

Настоящее фото товара Стул полубарный Danny черный с черной подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
11

Стул полубарный Danny черный с черной подушкой

В наличии 75 шт.
Настоящее фото товара Стул София экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
10

Стул София экокожа

Настоящее фото товара Вешалка общественная М13, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
8

Вешалка общественная М13

Настоящее фото товара Стул Самира, произведённого компанией ChiedoCover
от25 590
Оптовая цена
6

Стул Самира

Барный стул ТолоНастоящее фото товара Барный стул Толо, произведённого компанией ChiedoCover
от39 190
Оптовая цена
15

Барный стул Толо

Настоящее фото товара Стул пластиковый Nuke, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Nuke

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius на полозьях с пюпитром, с сеткой, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Gaius на полозьях с пюпитром, с сеткой

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
Оптовая цена
10

Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с пюпитром

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - шампань, арш бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 150 ₽
13

Стул Хит 20мм - шампань, арш бежевый

В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Mork , произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Mork

Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена
8

Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях

Стул Вольт рогожка, серо-голубойНастоящее фото товара Стул Вольт рогожка, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99026
7 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Вольт рогожка, серо-голубой

В наличии 4 шт.
Стул Персона - 3Н с пюпитромНастоящее фото товара Стул Персона - 3Н с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
8

Стул Персона - 3Н с пюпитром

Настоящее фото товара Стул складной Brabix черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена
15

Стул складной Brabix черный, экокожа

Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, металл/ черный , произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
12

Стул складной с твердой спинкой, металл/ черный

Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, хром/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
13

Стул складной с твердой спинкой, хром/ бежевый

Настоящее фото товара Стул складной с твердой спинкой, хром/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена
14

Стул складной с твердой спинкой, хром/ коричневый

Настоящее фото товара Диван Бонд трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от88 390
Оптовая цена
13

Диван Бонд трехместный

Настоящее фото товара Стул Марино хром, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
13

Стул Марино хром

Стул Марино Люкс хромНастоящее фото товара Стул Марино Люкс хром, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена
7

Стул Марино Люкс хром

Стул Марино Лофт хромНастоящее фото товара Стул Марино Лофт хром, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
5

Стул Марино Лофт хром

Стул Марино Люкс эмальНастоящее фото товара Стул Марино Люкс эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
5

Стул Марино Люкс эмаль

Стул Эмполи ЛофтНастоящее фото товара Стул Эмполи Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
5

Стул Эмполи Лофт

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ персиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от203 190
Оптовая цена
11

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/ персиковый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
10

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка синяя

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от64 690
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ светло-коричневый

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/синий, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
12

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/синий

Стул Маллин, ножки бук, велюр светло-синийНастоящее фото товара Стул Маллин, ножки бук, велюр светло-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
10

Стул Маллин, ножки бук, велюр светло-синий

Настоящее фото товара Стол Консул, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена
5

Стол Консул

Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, бежевая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
7

Кресло CH-330M без подлокотников, бежевая экокожа

В наличии 100 шт.
Стул Флекс велюр светло-голубойНастоящее фото товара Стул Флекс велюр светло-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Флекс велюр светло-голубой

В наличии 41 шт.
Стул складной с пюпитром Джон черныйНастоящее фото товара Стул складной с пюпитром Джон черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена
7

Стул складной с пюпитром Джон черный

Кресло офисное TopChairs Simple красноеНастоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Simple красное, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99042
11 990 ₽Оптовая цена
9

Кресло офисное TopChairs Simple красное

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Диван Barbs двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от42 990
Оптовая цена
8

Диван Barbs двухместный

Стол Лидер 15Настоящее фото товара Стол Лидер 15, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
15

Стол Лидер 15

Настоящее фото товара Барный стул Paskal, коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена
14

Барный стул Paskal, коричневая экокожа

Настоящее фото товара Стул Odda черный / золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
Оптовая цена
5

Стул Odda черный / золотой

Настоящее фото товара Стул Madina темный орех/ кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
5

Стул Madina темный орех/ кремовый

Настоящее фото товара Стеклянный стол Серсея белый / дуб монтана, произведённого компанией ChiedoCover
от24 090
Оптовая цена
11

Стеклянный стол Серсея белый / дуб монтана

Настоящее фото товара Стол Жи-Ши, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
14

Стол Жи-Ши

Стол Лидер 6, 700x700Настоящее фото товара Стол Лидер 6, 700x700, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Стол Лидер 6, 700x700

Диван прямой МадридНастоящее фото товара Диван прямой Мадрид, произведённого компанией ChiedoCover
60 690
Оптовая цена
12

Диван прямой Мадрид

Кресло руководителя Лансет микровелюр темно-серыйНастоящее фото товара Кресло руководителя Лансет микровелюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от37 9906
39 990 ₽Оптовая цена
9

Кресло руководителя Лансет микровелюр темно-серый

В наличии 4 шт.
Стул офисный Сиана велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул офисный Сиана велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 49026
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул офисный Сиана велюр зеленый

В наличии 57 шт.
Стул Самба М бежевый, сереброНастоящее фото товара Стул Самба М бежевый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49011
3 890 ₽Оптовая цена
15

Стул Самба М бежевый, серебро

Стул Диана велюр черныйНастоящее фото товара Стул Диана велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49018
13 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Диана велюр черный

В наличии 100 шт.
Стул барный Валенсия велюр серый ножки цвет деревоНастоящее фото товара Стул барный Валенсия велюр серый ножки цвет дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Валенсия велюр серый ножки цвет дерево

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул барный Смит белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Смит белый

В наличии 54 шт.
Стул Маллин, пыльно-розовый/ жженая сиенаНастоящее фото товара Стул Маллин, пыльно-розовый/ жженая сиена, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
13

Стул Маллин, пыльно-розовый/ жженая сиена

Стол ВанкуверНастоящее фото товара Стол Ванкувер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 390
9

Стол Ванкувер

Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черноеНастоящее фото товара Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное, произведённого компанией ChiedoCover
от32 99044
57 990 ₽Оптовая цена
12

Журнальный стол 100*50 Альба золото стекло черное

В наличии 32 шт.
Журнальный стол 120*60 Кросс сереброНастоящее фото товара Журнальный стол 120*60 Кросс серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от25 29032
36 990 ₽Оптовая цена
11

Журнальный стол 120*60 Кросс серебро

В наличии 42 шт.
Консоль Таун 115*30 сереброНастоящее фото товара Консоль Таун 115*30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от21 49044
37 990 ₽Оптовая цена
12

Консоль Таун 115*30 серебро

В наличии 67 шт.
Настоящее фото товара Кресло Брамптон, серый/клетка, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
8

Кресло Брамптон, серый/клетка

Стул барный ПортлендНастоящее фото товара Стул барный Портленд, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
11

Стул барный Портленд

Стол Лидер 18Настоящее фото товара Стол Лидер 18, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
86Хит

Стол Лидер 18

Стол ГрандНастоящее фото товара Стол Гранд, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
66Хит

Стол Гранд

Столовая группа, стол Бостон, стулья Такер, белыеНастоящее фото товара Столовая группа, стол Бостон, стулья Такер, белые, произведённого компанией ChiedoCover
от28 8006
30 390 ₽
13

Столовая группа, стол Бостон, стулья Такер, белые

Стул Lady пластик белыйНастоящее фото товара Стул Lady пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Lady пластик белый

В наличии 9 шт.
Стул Moris пластик белыйНастоящее фото товара Стул Moris пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Moris пластик белый

В наличии 28 шт.
Стул Moris пластик желтыйНастоящее фото товара Стул Moris пластик желтый, произведённого компанией ChiedoCover
7 19029
9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Moris пластик желтый

В наличии 85 шт.
Стул Moris пластик оранжевыйНастоящее фото товара Стул Moris пластик оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Moris пластик оранжевый

В наличии 100 шт.
Стул Crocus с подушкой серо-зеленый