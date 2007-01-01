Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло офисное Бюрократ CH-695N/SL/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 крестовина металл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина605 мм
- Высота900/995 мм
- Высота до сиденья455/550 мм
- Вес9.65 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки585 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки260 мм
- Вес упаковки9.65 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Габариты упаковки для логистики59*28*58,6
- Изделия стопируютсяНет