Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло офисное Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 обивка сетка/ткань крестовина пластик
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина605 мм
- Высота900 мм
- Высота до сиденья455/550 мм
- Вес9.35 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки575 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки258 мм
- Вес упаковки8.813 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Габариты упаковки для логистики59*28*58,5
- Изделия стопируютсяНет