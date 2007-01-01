Характеристики товара
Описание
Это кресло восхищает своим изяществом и одновременно строгостью. Кресло имеет креативную прострочку, делящие каркас на небольшие квадраты, а также широкий подголовник. Удобные подлокотники с мягкими накладками и хромированная крестовина.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина540 мм
- Высота1160/1260 мм
- Вес17.1 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет