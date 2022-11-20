Характеристики товара
Описание
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 72*38*65
Вес брутто: 14,5
Объем: 0,178
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина560 мм
- Глубина620 мм
- Вес12.5 кг
- Страна изготовленияКитай
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1 коробка / 1 шт.
Габариты: 72*38*65
Вес брутто: 14,5
Объем: 0,178
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