Товар в корзине. Перейти

Кресло офисное Кларк велюр синий

7 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное Кларк велюр серый
Кресло офисное Кларк велюр серый
Следующий Кресло офисное Кайзер шенилл бежевый
Кресло офисное Кларк велюр серый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 72*38*65

Вес брутто: 14,5

Объем: 0,178

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес12.5 кг
  • Страна изготовленияКитай

Похожие товары

Кресло офисное Кайзер шенилл бежевыйНастоящее фото товара Кресло офисное Кайзер шенилл бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 9907
14 990 ₽Оптовая цена
11

Кресло офисное Кайзер шенилл бежевый

Кресло офисное Кайзер шенилл зеленыйНастоящее фото товара Кресло офисное Кайзер шенилл зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 9907
14 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло офисное Кайзер шенилл зеленый

Стул Самба М бежевый, сереброНастоящее фото товара Стул Самба М бежевый, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49021
4 390 ₽Оптовая цена
15

Стул Самба М бежевый, серебро

Стул вращающийся MANS латте x2Настоящее фото товара Стул вращающийся MANS латте x2, произведённого компанией ChiedoCover
от29 99035
45 990 ₽Оптовая цена
14

Стул вращающийся MANS латте x2

В наличии 4 шт.
Кресло для офиса ТулипНастоящее фото товара Кресло для офиса Тулип, произведённого компанией ChiedoCover
от101 090
Оптовая цена
12

Кресло для офиса Тулип

Диван БарселонаНастоящее фото товара Диван Барселона, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена
14

Диван Барселона

Диван ЧикагоНастоящее фото товара Диван Чикаго, произведённого компанией ChiedoCover
от69 950
Оптовая цена
9

Диван Чикаго

Диван ЛионНастоящее фото товара Диван Лион, произведённого компанией ChiedoCover
от45 590
Оптовая цена
9

Диван Лион

Диван ПалермоНастоящее фото товара Диван Палермо, произведённого компанией ChiedoCover
от45 900
Оптовая цена
14

Диван Палермо

Кресло Swan, голубойНастоящее фото товара Кресло Swan, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от34 690
Оптовая цена
15

Кресло Swan, голубой

В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Кресло Emily, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена
14

Кресло Emily, коричневый

Кресло офисное LIBRA экокожа белыйНастоящее фото товара Кресло офисное LIBRA экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
16 99030
23 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло офисное LIBRA экокожа белый

В наличии 2 шт.
Стул офисный Simona розовыйНастоящее фото товара Стул офисный Simona розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99037
24 990 ₽Оптовая цена
6

Стул офисный Simona розовый

В наличии 33 шт.
Стул МарсНастоящее фото товара Стул Марс, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена
13

Стул Марс

Стул СильвияНастоящее фото товара Стул Сильвия, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
7

Стул Сильвия

С этим товаром покупают

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 89013
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Стул Ватерлоо, PatchworkНастоящее фото товара Стул Ватерлоо, Patchwork, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
14

Стул Ватерлоо, Patchwork

В наличии 4 шт.
Стул Бернаби, голубойНастоящее фото товара Стул Бернаби, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена
11

Стул Бернаби, голубой

В наличии 7 шт.
Стул Эдмонтон, пластиковый, бежевыйНастоящее фото товара Стул Эдмонтон, пластиковый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
8

Стул Эдмонтон, пластиковый, бежевый

Стационарные опоры для офисных креселНастоящее фото товара Стационарные опоры для офисных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
280
Оптовая цена
15

Стационарные опоры для офисных кресел

Настоящее фото товара Стол ОРИОН-7, 1100x750, произведённого компанией ChiedoCover
29 290
Оптовая цена
13

Стол ОРИОН-7, 1100x750