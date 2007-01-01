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Настоящее фото товара Кресло офисное Кларк велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Кларк велюр синий
26 оценок
10 19043
17 790 ₽
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Кресло офисное Кларк велюр синий

Артикул: CH-015-810
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья320/420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Кларк сочетает в себе стиль, комфорт и практичность, идеально подходя для вашего рабочего пространства или уютного уголка в доме.

Материалы и стиль. Каркас кресла выполнен из прочного металла хромированного цвета, что придает ему надежность и долговечность. Обивка выполнена из рогожки, материалу устойчивому к износу. Стильный и современный вид кресла с элементами минимализма гармонично впишется в различные интерьерные решения.

Комфорт и эргономика. Кресло оснащено мягким сиденьем и спинкой, обеспечивающими комфорт даже при длительном сидении. Широкая спинка и подлокотники добавляют удобства и поддерживают правильную осанку.

Мобильность и нагрузка. Газ-лифт позволяет регулировать высоту сиденья, что обеспечивает максимальный комфорт при работе. Кресло также оснащено колесиками, что облегчает его перемещение по офису или комнате. Рассчитано на нагрузку до 120 кг, что делает его удобным и безопасным для большинства пользователей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья320/420 мм
  • Вес8.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки720 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки650 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Габариты упаковки для логистики610
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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