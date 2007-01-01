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Настоящее фото товара Офисное кресло Opera LB T, сетка черная, произведённого компанией ChiedoCover
Офисное кресло Opera LB T, сетка черная
43 оценки
10 130
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Офисное кресло Opera LB T, сетка черная - фото 1

Офисное кресло Opera LB T, сетка черная

Артикул: CH-024-074
43 оценки
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота880/960 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота880/960 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес13.8 кг
  • Материал сиденьясетка
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки15.20 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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