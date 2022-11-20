Обивка: сетка
Механизм: Топган
Каркас: монолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета
Вес: 13.8 кг
Объем: 0,204 м3/2шт.
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