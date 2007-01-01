Характеристики товара
Описание
Оригинальный дизайн отлично дополнит кабинет в элегантном стиле. Кресло руководителя имеет четкие квадратные формы, подлокотники с мягкими накладками, дополнительные подушки на сидении и спинке, что способствует удобному положению сидящего.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина555 мм
- Глубина435 мм
- Высота1140/1240 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет