1 коробка / 1 шт.
Габариты: 59*28*58,5 см
Вес брутто: 10,85 кг
Объем: 0,097
Стол Лидер 1
Стол Лидер 4
Стол Лидер 6
Чехол на стул журавинка
Чехол для стола 03
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стол Лидер 9
Чехол 57, габардин
Чехол 55, журавинка
Чехол 17, габардин, голубой
Чехол 31
Чехол 32, журавинка
Чехол 38
Чехол 20
Чехол для стола 04
Чехол для стола 09
Стул Хит 20мм с пюпитром
Стул Азия 25мм
Стул Хит 20мм
Стул Хит 25мм - золото, синяя корона
Стул Кьявари Черный, деревянный
Чехол 70 Premium
Чехол 74 Premium
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Стол Симбиоз №21
Стол складной Хавьер 150
Стул Хит 20мм с пюпитром - золото, шенилл красный
Стул Патрик 20мм с подлокотниками, черный, Afitap
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Стул Кьявари Бронза, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Чехол для стола 17
Чехол 08 металлик
Чехол 92 Premium
Чехол для стола 16
Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона
Чехол 102
Чехол 103
Чехол 105
Чехол 106
Чехол 02, спандекс красный
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул алюминиевый 1201
Стул Хит 25мм с подлокотниками и пюпитром
Стол пластиковый квадратный
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 5, венге
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стол Лофт-4
Стул Tolix Wood барный Аквамарин
Стул Tolix барный Черный глянцевый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Кристалл Прозрачный, пластиковый
Стул Во Фиолетовый, пластиковый
Стул Блиц Дымчатый, пластиковый
Стул Феникс Дымчатый, пластиковый
Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый
Чехол Е08 на стул Eames
Чехол Е07 на стул Eames
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стол Ария, белая столешница, черный каркас
Стул барный Малави белый
Стул барный Купер белый
Кресло Рой
Кресло Степ
Кресло Биг
Кресло Биг+
Кресло Бета
Кресло Изо G
Кресло Коко G
Стул EAMES барный белый
Стул барный Хай-Тек черный
Стул Дублин золотая осина
Стул Кьявари Пламя, деревянный
Стул Хит 20мм - золото, бежевая корона
Чехол 08, спандекс коричневый
Стол Арт Деко 120 x 60 серебро
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120 зеленый, чемодан
Секция стульев Хит - серебро, ромб синий
Стол пластиковый Ice
Чехол S-74
Чехол S-24, журавинка
Стол Лидер 1, 900х600, венге, черный
Стул Изо Т плюс, красный
Барный стол Мохито черный
Стул Halmar dariusz, белый
Чехол 04 из плотного спандекса
Столик Ленгер
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Диван Кубус
Диван Asgard 2-х местный
Модуль GRAND 1-местный прямой
Деревянный табурет Клио
Стол раскладной Eva коричневый
Стол пластиковый плетеный Riva темный
Диван Lama
Кресло Ivy
Стол Орфей овальный
Диван Бруни тик-так
Стул Невада, экокожа, серый
Стул пластиковый Virginia, белый
Слэб Обь
Стул пластиковый Cool, красный
Стул пластиковый Costa Bistrot, агава
Столшница ЛДСП d600 с алюминиевой кромкой
Стул Dill, античный зеленый
Складной стул Трансформер синий
Стол обеденный Стокгольм раскладной 120/160*90 белый
Стул Форли кирпичный
Кресло пластиковое Delta Basic, слоновая кость
Стол Империал металлический
Стул Texas экокожа, серый
Стул обеденный Eiffel золотой, с белой подушкой
Стул София экокожа
Стул Самира
Стул Хит 25мм - серебро, велюр серый
Стул пластиковый Nuke
Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с подлокотниками
Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, с пюпитром
Стул пластиковый Mindy на металлической основе
Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками
Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях
Стул пластиковый Nofrill на полозьях
Стол складной Тейкли 180 зеленый
Стул Тейлор экокожа белый
Стол DSW D80 бежевый
Стул складной Brabix серый
Стул Лацио, хром
Диван Роял двухместный
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/серый
Диван Гранвиль
Столешница Oxalit Valencia
Стул Самба королевский синий
Стол складной, ротанг
Диван Cardello двухместный
Стул Далзелл метрополитан
Стул Дергачи дуб юкон
Стул Jazz, черный
Стул барный Masters, белый
Стол Лидер 15
Стул барный Орион белый
Чехол 49, габардин
Стол Лидер 1, 1500x800
Кресло руководителя Лестер микровелюр темно-синий
Кресло руководителя Лансет микровелюр темно-серый
Стул Маллин, пыльно-розовый/ жженая сиена
Журнальный стол 40*40 Кросс серебро
Журнальный стол 55*55 Кросс серебро
Барный стул ПАВИЯ черная база
Стул барный Портленд
Чехол 12, спандекс
Стол Riga, прозрачный
Стул MOLLY небесно-голубой
Столовая группа, стол Бостон, стулья Такер, белые
Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех
Стул КАПРИ 21
Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо
Кресло офисное LIBRA экокожа белый
Стул Bride пластик белый
Стул Field пластик черный
Стул Lady пластик белый
Стул Neo пластик черный
Стул Crocus с подушкой голубой
Стул Crocus с подушкой серо-зеленый
Стул Флекс велюр бежевый кремовые ножки
Стул Юта серый
Кресло Шале велюр бежевый
Стул Валенсия темно-синий
Стул складной М8-01 Компакт слоновая кость
Гримерное зеркало с освещением
Стул барный Эванс, пластиковый
Кресло для офиса МГ-29 PL
Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницей
Стул Кеми, малиновый велюр, каркас бук