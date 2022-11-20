Кресло Бюрократ, спинка сетка красный/ сиденье черный

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Кресло Бюрократ, спинка сетка красный/ сиденье черный

4.3
4 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 59*28*58,5 см

Вес брутто: 10,85 кг

Объем: 0,097

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина605 мм
  • Вес9.35 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветкрасный, черный

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Стул обеденный Eiffel золотой, с белой подушкойНастоящее фото товара Стул обеденный Eiffel золотой, с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99021
14 990 ₽Оптовая цена
8

Стул обеденный Eiffel золотой, с белой подушкой

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул София экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
10

Стул София экокожа

Настоящее фото товара Стул Самира, произведённого компанией ChiedoCover
от25 590
Оптовая цена
6

Стул Самира

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 05011
2 280 ₽
15

Стул Хит 25мм - серебро, велюр серый

Настоящее фото товара Стул пластиковый Nuke, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Nuke

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590
Оптовая цена
13

Стул пластиковый Gaius, на полозьях, с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена
11

Стул пластиковый Gaius, с подлокотниками, с пюпитром

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mindy на металлической основе, произведённого компанией ChiedoCover
от35 790
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Mindy на металлической основе

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена
14

Стул пластиковый Mariquita с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от25 390
Оптовая цена
8

Стул пластиковый One Shot с пюпитром на полозьях

Настоящее фото товара Стул пластиковый Nofrill на полозьях, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена
15

Стул пластиковый Nofrill на полозьях

Стол складной Тейкли 180 зеленыйНастоящее фото товара Стол складной Тейкли 180 зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
11

Стол складной Тейкли 180 зеленый

Стул Тейлор экокожа белыйНастоящее фото товара Стул Тейлор экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
13

Стул Тейлор экокожа белый

Стол DSW D80 бежевыйНастоящее фото товара Стол DSW D80 бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
15

Стол DSW D80 бежевый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул складной Brabix серый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена
15

Стул складной Brabix серый

Настоящее фото товара Стул Лацио, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290
Оптовая цена
6

Стул Лацио, хром

Настоящее фото товара Диван Роял двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от70 490
Оптовая цена
12

Диван Роял двухместный

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/серый, произведённого компанией ChiedoCover
от223 490
Оптовая цена
7

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/серый

Диван ГранвильНастоящее фото товара Диван Гранвиль, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена
9

Диван Гранвиль

Настоящее фото товара Столешница Oxalit Valencia, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
6

Столешница Oxalit Valencia

Настоящее фото товара Стул Самба королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
9

Стул Самба королевский синий

Стол складной, ротангНастоящее фото товара Стол складной, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
5

Стол складной, ротанг

Настоящее фото товара Диван Cardello двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от57 090
Оптовая цена
5

Диван Cardello двухместный

Настоящее фото товара Стул Далзелл метрополитан, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена
12

Стул Далзелл метрополитан

Настоящее фото товара Стул Дергачи дуб юкон, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
Оптовая цена
13

Стул Дергачи дуб юкон

Настоящее фото товара Стул Jazz, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
Оптовая цена
5

Стул Jazz, черный

Настоящее фото товара Стул барный Masters, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 090
Оптовая цена
14

Стул барный Masters, белый

В наличии 52 шт.
Стол Лидер 15Настоящее фото товара Стол Лидер 15, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
15

Стол Лидер 15

Стул барный Орион белыйНастоящее фото товара Стул барный Орион белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена
12

Стул барный Орион белый

Настоящее фото товара Чехол 49, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от620
13

Чехол 49, габардин

Стол Лидер 1, 1500x800Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1909
4 590 ₽
14

Стол Лидер 1, 1500x800

Кресло руководителя Лестер микровелюр темно-синийНастоящее фото товара Кресло руководителя Лестер микровелюр темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от39 9905
41 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло руководителя Лестер микровелюр темно-синий

В наличии 7 шт.
Кресло руководителя Лансет микровелюр темно-серыйНастоящее фото товара Кресло руководителя Лансет микровелюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от37 9906
39 990 ₽Оптовая цена
9

Кресло руководителя Лансет микровелюр темно-серый

В наличии 4 шт.
Стул Маллин, пыльно-розовый/ жженая сиенаНастоящее фото товара Стул Маллин, пыльно-розовый/ жженая сиена, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
13

Стул Маллин, пыльно-розовый/ жженая сиена

Журнальный стол 40*40 Кросс сереброНастоящее фото товара Журнальный стол 40*40 Кросс серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от17 49042
29 990 ₽Оптовая цена
6

Журнальный стол 40*40 Кросс серебро

В наличии 54 шт.
Журнальный стол 55*55 Кросс сереброНастоящее фото товара Журнальный стол 55*55 Кросс серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от20 49044
35 990 ₽Оптовая цена
13

Журнальный стол 55*55 Кросс серебро

В наличии 31 шт.
Барный стул ПАВИЯ черная базаНастоящее фото товара Барный стул ПАВИЯ черная база, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
10

Барный стул ПАВИЯ черная база

Стул барный ПортлендНастоящее фото товара Стул барный Портленд, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
11

Стул барный Портленд

Чехол 12, спандексНастоящее фото товара Чехол 12, спандекс, произведённого компанией ChiedoCover
от590
8

Чехол 12, спандекс

Настоящее фото товара Стол Riga, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 400
Оптовая цена
7

Стол Riga, прозрачный

В наличии 183 шт.
Стул MOLLY небесно-голубойНастоящее фото товара Стул MOLLY небесно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
3 700
Оптовая цена
14

Стул MOLLY небесно-голубой

В наличии 3 шт.
Столовая группа, стол Бостон, стулья Такер, белыеНастоящее фото товара Столовая группа, стол Бостон, стулья Такер, белые, произведённого компанией ChiedoCover
от28 8006
30 390 ₽
13

Столовая группа, стол Бостон, стулья Такер, белые

Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орехНастоящее фото товара Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39019
11 590 ₽
12

Стул Вилла, голубая экокожа, ножки орех

Стул КАПРИ 21Настоящее фото товара Стул КАПРИ 21, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена
8

Стул КАПРИ 21

Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессоНастоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
15

Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо

В наличии 100 шт.
Кресло офисное LIBRA экокожа белыйНастоящее фото товара Кресло офисное LIBRA экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
16 99030
23 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло офисное LIBRA экокожа белый

В наличии 77 шт.
Настоящее фото товара Стул Bride пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99034
8 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Bride пластик белый

В наличии 100 шт.
Стул Field пластик черныйНастоящее фото товара Стул Field пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 49028
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Field пластик черный

В наличии 23 шт.
Стул Lady пластик белыйНастоящее фото товара Стул Lady пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
7 49026
9 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Lady пластик белый

В наличии 9 шт.
Стул Neo пластик черныйНастоящее фото товара Стул Neo пластик черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Neo пластик черный

Стул Crocus с подушкой голубойНастоящее фото товара Стул Crocus с подушкой голубой, произведённого компанией ChiedoCover
11 49024
14 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Crocus с подушкой голубой

В наличии 100 шт.
Стул Crocus с подушкой серо-зеленыйНастоящее фото товара Стул Crocus с подушкой серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
11 49024
14 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Crocus с подушкой серо-зеленый

Стул Флекс велюр бежевый кремовые ножкиНастоящее фото товара Стул Флекс велюр бежевый кремовые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
12

Стул Флекс велюр бежевый кремовые ножки

Стул Юта серыйНастоящее фото товара Стул Юта серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Юта серый

Кресло Шале велюр бежевыйНастоящее фото товара Кресло Шале велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
29 99017
35 990 ₽Оптовая цена
14

Кресло Шале велюр бежевый

В наличии 37 шт.
Стул Валенсия темно-синийНастоящее фото товара Стул Валенсия темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 69019
6 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Валенсия темно-синий

В наличии 4 шт.
Стул складной М8-01 Компакт слоновая костьНастоящее фото товара Стул складной М8-01 Компакт слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
2 69033
3 990 ₽Оптовая цена
9

Стул складной М8-01 Компакт слоновая кость

Гримерное зеркало с освещениемНастоящее фото товара Гримерное зеркало с освещением, произведённого компанией ChiedoCover
от10 900
9

Гримерное зеркало с освещением

В наличии 84 шт.
Стул барный Эванс, пластиковыйНастоящее фото товара Стул барный Эванс, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
7

Стул барный Эванс, пластиковый

Кресло для офиса МГ-29 PLНастоящее фото товара Кресло для офиса МГ-29 PL, произведённого компанией ChiedoCover
6 390
Оптовая цена
6

Кресло для офиса МГ-29 PL

Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницейНастоящее фото товара Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницей, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
6

Раздвижной стол Гранд, со стеклянной столешницей

Настоящее фото товара Стул Кеми, малиновый велюр, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
12

Стул Кеми, малиновый велюр, каркас бук

Диван 2х-местный Лаунж