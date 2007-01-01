Характеристики товара
Описание
Солидное кресло руководителя имеет прострочку на спинке в области шеи, тем самым выделяя подголовник, а прошивка на сидении необходима для более комфортной посадки. Данная модель имеет мягкие накладки на подлокотниках.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина780 мм
- Глубина770 мм
- Высота1180/1280 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьянатуральная кожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1090 мм
- Высота упаковки480 мм
- Глубина упаковки666 мм
- Объём упаковки0.35 м3
- Изделия стопируютсяНет