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Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый
139 оценок
2 730
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый - фото 1Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый - фото 2Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый - фото 3Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый - фото 4Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый - фото 5Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый - фото 6Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый - фото 7Распаковка стульев на металлокаркасе ChiedoCover - видео 8
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый производства ChiedoCover

Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый

Артикул: CH-011-476
139 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина575 мм
  • Высота930 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Профиль каркаса25 мм
  • Вес6,5 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасасталь
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, коричневый, жаккард коричневый - каркас в цвете БелыйБелый
Сделаем стулья на заказ

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