Характеристики товара
Описание
Компьютерное кресло офисное Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11 крестовина пластик
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина605 мм
- Высота900/995 мм
- Высота до сиденья455/550 мм
- Вес9.35 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки584 мм
- Высота упаковки554 мм
- Глубина упаковки263 мм
- Вес упаковки8.98 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Габариты упаковки для логистики59*28*58,5
- Изделия стопируютсяНет