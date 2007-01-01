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Настоящее фото товара Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11
26 оценок
6 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11 - фото 1Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11 - фото 2Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11 - фото 3Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11 - фото 4

Кресло Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11

Артикул: CH-017-767
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина605 мм
  • Высота900/995 мм
  • Высота до сиденья455/550 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло Бюрократ CH-695N/BLACK спинка сетка черный TW-01 сиденье черный TW-11 от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло Бюрократ, спинка сетка черный/ сиденье черный/ крестовина хром от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Компьютерное кресло офисное Бюрократ CH-695N/DG/TW-11 спинка сетка серый TW-04 сиденье черный TW-11 крестовина пластик

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина605 мм
  • Высота900/995 мм
  • Высота до сиденья455/550 мм
  • Вес9.35 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки584 мм
  • Высота упаковки554 мм
  • Глубина упаковки263 мм
  • Вес упаковки8.98 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Габариты упаковки для логистики59*28*58,5
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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