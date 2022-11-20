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Кресло игровое TopChairs Genesis черное

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Кресло игровое TopChairs Continental белое

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 72*32,5*59

Вес брутто: 15 кг

Объем: 0,136 м3

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Основные характеристики

  • Высота1180 мм
  • Ширина625 мм
  • Глубина660 мм
  • Вес13.5 кг
  • Страна изготовленияКитай

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