Характеристики товара
Описание
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 72*32,5*59
Вес брутто: 15 кг
Объем: 0,136 м3
Основные характеристики
- Высота1180 мм
- Ширина625 мм
- Глубина660 мм
- Вес13.5 кг
- Страна изготовленияКитай
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1 коробка / 1 шт.
Габариты: 72*32,5*59
Вес брутто: 15 кг
Объем: 0,136 м3
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