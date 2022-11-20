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          Фотография Кресло игровое VIKING-11, синее от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Кресло игровое VIKING-11, синее

          4.8
          Оптовая цена
          от 5 390 ₽
          при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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          Кресло игровое VIKING-11, синее

          4.8
          5390 ₽
          В корзинуКупить сейчас
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина710 мм
          • Ширина675 мм
          • Высота до сиденья500/590 мм
          • Материал каркасаметалл, пластик
          • Вес24 кг
          • Материал сиденьяэкокожа, ткань
          • Высота1020/1110 мм

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