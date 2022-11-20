Характеристики товара
Описание
Изысканное садовое кресло. Строгие формы подлокотников и обрешетки спинки в псевдовосточном стиле идеально подойдут для украшения уютного уголка сада или помещения. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 150 кг.
Материал: сосна
Вес: 8,88 кг
Высота: 102 см
Ширина: 68 см
Длина: 72 см
Упаковка (Д*Ш*В): 70х70х21 см
Упаковка (объем): 0,103 м3
Упаковка (вес): 9,16 кг
Площадь покраски: 2,47 м2
Высота сиденья: 42 см
Ширина сиденья: 50 см
Длина сиденья: 44 см
Основные характеристики
- Высота1020 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Ширина680 мм
- Длина720 мм
- Вес8,88 кг
- Материал каркасадерево