Характеристики товара
Описание
Материал - сосна (массив/срощенный массив) ,шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде: ноги с подлокотниками, сиденье и спинка. Время сборки 10-15 минут. Навыков сборки не требуется. Упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Нагрузка 150 кг.
Вес: 9,4 кг
Высота: 89 см
Ширина: 57 см
Длина: 59 см
Упаковка (Д*Ш*В): 90*65*15 см
Упаковка (объем): 0,081 м3
Упаковка (вес): 10,6 кг
Площадь покраски: 2,4 м2
Высота сиденья: 42 см
Ширина сиденья: 55 см
Длина сиденья: 49 см
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Ширина570 мм
- Длина590 мм
- Вес9,4 кг
- Материал каркасадерево