Характеристики товара
Описание
Кресло полностью выполнено из ироко - это африканский дуб, порода дерева, отличающегося своей повышенной прочностью и долговечностью. Структура дерева отделана наилучшим способом, дарит приятные бархатистые ощущения от прикосновения. Древесина ироко богата маслами, что делает ее водоотталкивающей. Она устойчива к дождю, ветру, влаге, гниению, солнечному свету и холоду. Мебель из ироко допускает круглогодичную эксплуатацию на открытом воздухе, выдерживает перепады температур от –30°C до +30°C. Срок службы более 20 лет.
Штабелируется, что обеспечивает простое хранение и удобную транспортировку.
Легко поддерживать в чистоте; устойчиво к вредному воздействию погодных условий.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина560 мм
- Высота880 мм
- Материалткань, дерево
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасадерево
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки595 мм
- Высота упаковки1110 мм
- Глубина упаковки525 мм
- Объём упаковки0.35 м3
- Вес упаковки22 кг