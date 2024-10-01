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Кресло деревянное с подушкой Didim

Артикул: CH-067-378
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло полностью выполнено из ироко - это африканский дуб, порода дерева, отличающегося своей повышенной прочностью и долговечностью. Структура дерева отделана наилучшим способом, дарит приятные бархатистые ощущения от прикосновения. Древесина ироко богата маслами, что делает ее водоотталкивающей. Она устойчива к дождю, ветру, влаге, гниению, солнечному свету и холоду. Мебель из ироко допускает круглогодичную эксплуатацию на открытом воздухе, выдерживает перепады температур от –30°C до +30°C. Срок службы более 20 лет.

Штабелируется, что обеспечивает простое хранение и удобную транспортировку.
Легко поддерживать в чистоте; устойчиво к вредному воздействию погодных условий.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота880 мм
  • Материалткань, дерево
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки595 мм
  • Высота упаковки1110 мм
  • Глубина упаковки525 мм
  • Объём упаковки0.35 м3
  • Вес упаковки22 кг

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