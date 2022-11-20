Характеристики товара
Описание
Габариты изделия (ШхДхВ) : 620х500х880
Количество штук в упаковке : 1
Цвет каркаса : бежевый
Материал каркаса : дерево
Покрытие : нет
Цвет поверхности : бежевый
Материал поверхности : дерево
Допустимая нагрузка : 132
Требуется сборка : Да
Страна производства : РОССИЯ
9,9 кг / 0,09 м3
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина620 мм
- Длина500 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьядерево
- Допустимая нагрузка132
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки9.90 кг