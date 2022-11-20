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Кресло Кострома - фото 1

Кресло Кострома

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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 620х500х880
Количество штук в упаковке : 1
Цвет каркаса : бежевый
Материал каркаса : дерево
Покрытие : нет
Цвет поверхности : бежевый
Материал поверхности : дерево
Допустимая нагрузка : 132
Требуется сборка : Да
Страна производства : РОССИЯ

9,9 кг / 0,09 м3


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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина620 мм
  • Длина500 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьядерево
  • Допустимая нагрузка132
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки9.90 кг

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