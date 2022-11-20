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Кресло Филигран Уно - фото 1

Кресло Филигран Уно

6 оценок
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Кресло для отдыха Папасан

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1104 мм
  • Ширина1224 мм
  • Длина700 мм
  • Вес46 кг
  • Материалсталь
  • Цветбежевый, черный

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