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Кресло Фрозо

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Кресло Стенхамн

Характеристики товара

Описание

Изысканное садовое кресло. Строгие формы подлокотников и обрешетки спинки идеально подойдут для украшения уютного уголка сада или помещения. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 150 кг.

Материал: сосна
Вес: 8,45 кг
Высота: 106 см
Ширина: 68 см
Длина: 82 см
Упаковка (Д*Ш*В): 87Х64Х15 см
Упаковка (объем): 0,084 м3
Упаковка (вес): 8,70 кг
Площадь покраски: 2,25 м2
Высота сиденья: 40 см
Ширина сиденья: 50 см
Длина сиденья: 43 см

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Основные характеристики

  • Высота1060 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Ширина680 мм
  • Длина820 мм
  • Вес8,45 кг
  • Материал каркасадерево

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