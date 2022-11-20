Характеристики товара
Описание
Изысканное садовое кресло. Строгие формы подлокотников и обрешетки спинки идеально подойдут для украшения уютного уголка сада или помещения. Изделие неокрашенное.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде, упаковано в термоусадочную пленку, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 150 кг.
Материал: сосна
Вес: 8,45 кг
Высота: 106 см
Ширина: 68 см
Длина: 82 см
Упаковка (Д*Ш*В): 87Х64Х15 см
Упаковка (объем): 0,084 м3
Упаковка (вес): 8,70 кг
Площадь покраски: 2,25 м2
Высота сиденья: 40 см
Ширина сиденья: 50 см
Длина сиденья: 43 см
Основные характеристики
- Высота1060 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Ширина680 мм
- Длина820 мм
- Вес8,45 кг
- Материал каркасадерево