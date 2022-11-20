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Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Синий - фото 1Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Синий - фото 2Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Синий - фото 3Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Синий - фото 4

Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Синий

Артикул: CH-052-949
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота850 мм
  • Вес7,5 кг
  • ОбивкаLaguna 795
  • Каркасмассив березы
  • Цветбежевый, синий

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