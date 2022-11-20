Товар в корзине. Перейти
Кресло Соло - фото 1Кресло Соло - фото 2Кресло Соло - фото 3Кресло Соло - фото 4

Кресло Соло

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Хольмен
Кресло Хольмен
Следующий Кресло Стенхамн
Кресло Хольмен

Характеристики товара

Описание

Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 25 mm, шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде крупными предсобранными деталями: правая и левая нога с подлокотником, сиденье и спинка. Сборка не требует опыта и квалификаций. Сборка занимает 15-20 минут. В комплекте: подробная инструкция-схема по сборке, фурнитура и инструмент для сборки. Нагрузка до 150 кг. Кресло неокрашенное.

Вес: 7,70 кг
Высота: 84 см
Ширина: 68 см
Длина: 74 см
Упаковка (Д*Ш*В): 65х64х16 см
Упаковка (объем): 0,067 м3
Упаковка (вес): 7,92 кг
Площадь покраски: 2,00 м2
Высота сиденья: 40 см
Ширина сиденья: 50 см
Длина сиденья: 43 см

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Ширина680 мм
  • Длина740 мм
  • Вес7,7 кг
  • Материал каркасадерево

Похожие товары

Кресло КунгсхамнНастоящее фото товара Кресло Кунгсхамн, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Кресло Кунгсхамн

Кресло Хольмен, белыйНастоящее фото товара Кресло Хольмен, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
7

Кресло Хольмен, белый

Кресло Хольмен, коричневыйНастоящее фото товара Кресло Хольмен, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
12

Кресло Хольмен, коричневый

Кресло ХольменНастоящее фото товара Кресло Хольмен, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
11

Кресло Хольмен

Настоящее фото товара Кресло Стенхамн, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена
5

Кресло Стенхамн

Кресло ФрозоНастоящее фото товара Кресло Фрозо, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена
9

Кресло Фрозо

Кресло-качалка Оливер Соло с подушкойНастоящее фото товара Кресло-качалка Оливер Соло с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена
6

Кресло-качалка Оливер Соло с подушкой

Настоящее фото товара Кресло Майами, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена
7

Кресло Майами

Кресло Майами АдирондакНастоящее фото товара Кресло Майами Адирондак, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена
12

Кресло Майами Адирондак

Кресло НьюпортНастоящее фото товара Кресло Ньюпорт, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена
6

Кресло Ньюпорт

С этим товаром покупают
Кресло КамилаНастоящее фото товара Кресло Камила, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99017
11 990 ₽
8

Кресло Камила

Массивная ножка для стола Бигмама 110 смНастоящее фото товара Массивная ножка для стола Бигмама 110 см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
12

Массивная ножка для стола Бигмама 110 см

Стол Куб №3Настоящее фото товара Стол Куб №3, произведённого компанией ChiedoCover
23 090
Оптовая цена
10

Стол Куб №3

Полукресло Шарри, цвет пыльная розаНастоящее фото товара Полукресло Шарри, цвет пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99042
15 390 ₽
14

Полукресло Шарри, цвет пыльная роза

Стул Лион, темно-серая экокожаНастоящее фото товара Стул Лион, темно-серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
11

Стул Лион, темно-серая экокожа

Настоящее фото товара Скамья трехместная Копенгаген, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
Оптовая цена
15

Скамья трехместная Копенгаген

Кресло игровое TopChairs Impala синееНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Impala синее, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49051
18 990 ₽Оптовая цена
7

Кресло игровое TopChairs Impala синее

Кресло игровое TopChairs Skyline камуфляжНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Skyline камуфляж, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99051
17 990 ₽Оптовая цена
10

Кресло игровое TopChairs Skyline камуфляж

В наличии 29 шт.
Кресло игровое TopChairs Skyline красноеНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs Skyline красное, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99051
17 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло игровое TopChairs Skyline красное

В наличии 30 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден