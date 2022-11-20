Характеристики товара
Описание
Материал - сосна (массив/срощенный массив), толщина доски 25 mm, шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобраном виде крупными предсобранными деталями: правая и левая нога с подлокотником, сиденье и спинка. Сборка не требует опыта и квалификаций. Сборка занимает 15-20 минут. В комплекте: подробная инструкция-схема по сборке, фурнитура и инструмент для сборки. Нагрузка до 150 кг. Кресло неокрашенное.
Вес: 7,70 кг
Высота: 84 см
Ширина: 68 см
Длина: 74 см
Упаковка (Д*Ш*В): 65х64х16 см
Упаковка (объем): 0,067 м3
Упаковка (вес): 7,92 кг
Площадь покраски: 2,00 м2
Высота сиденья: 40 см
Ширина сиденья: 50 см
Длина сиденья: 43 см
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Ширина680 мм
- Длина740 мм
- Вес7,7 кг
- Материал каркасадерево