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Стол Акрюм, массив дуба - фото 1Стол Акрюм, массив дуба - фото 2Стол Акрюм, массив дуба - фото 3Стол Акрюм, массив дуба - фото 4Стол Акрюм, массив дуба - фото 5Стол Акрюм, массив дуба - фото 6

Стол Акрюм, массив дуба

Артикул: CH-050-981
13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина567 мм
  • Глубина532 мм
  • Высота743 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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