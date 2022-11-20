Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина567 мм
- Глубина532 мм
- Высота743 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Стул Агат
Стул Корнет
Стул Кармен М
Стул Фанерный М
Стул Люкс
Стул Фанерный Т
Стул Тройка Л
Стул Маркиз, с подушкой
Стул Барон, с подлокотниками
Стул Томас, бежевый
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Стол обеденный Коссут
Стул Мокка
Стул Альдо бежевый
Офисное кресло, ткань Elain зеленый
Офисное кресло KD, черный/ красный
Офисное кресло CL, черный кожзам
Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Луи Гост Дымчатый, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Дымчатый, пластиковый
Стул Лили Бежевый, пластиковый
Стул Бостон 20мм - Лайт, антик серебро, кожзам черный