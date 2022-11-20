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Кресло Майами - фото 1

Кресло Майами

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Кресло-качалка Оливер Соло с подушкой

Характеристики товара

Описание

Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Окрашен в светло-серый цвет. Поставка в разобраном виде, упаковано в гофрокороб, подробная инструкция-схема по сборке и инструмент для сборки в комплекте. Пиковая нагрузка 150 кг.Цвет-светло-серый.

Вес: 12,34 кг
Высота: 96 см
Ширина: 71 см
Длина: 87 см
Упаковка (Д*Ш*В): 90х70х20 см
Упаковка (объем): 0,129 м3
Упаковка (вес): 12,34 кг
Высота сиденья: 37 см
Ширина сиденья: 54 см
Длина сиденья: 46 см

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Высота до сиденья370 мм
  • Ширина710 мм
  • Длина870 мм
  • Вес12,34 кг
  • Материал каркасадерево

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