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Стол деревянный Дилан Лофт

Артикул: CH-035-656
34 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес16 кг
  • Объем0.13 л
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест2
  • Страна изготовленияРоссия

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