Характеристики товара
Описание
Кресло лофт Трус - практичная модель в стиле лофт для заведений с характером.
Подходит для: бары, кафе, фудкорты.
Преимущества:
- прочная конструкция
- лаконичный дизайн
- подходит для высокой проходимости
Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина790 мм
- Высота760 мм
- Материалдерево, рогожка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет