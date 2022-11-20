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Полукресло Gavi, желтый

Артикул: CH-051-600
8 оценок
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Полукресло Gavi, велюр

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Обивкавельвет люкс
  • Материал каркасабук, массив дерева
  • Цветжелтый, коричневый

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